Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал свою зарплату «неприемлемо маленькой». Топ-руководитель в Минэкономики должен получать от 5 до 10 тысяч долларов, сказал он в интервью liga.net.

«Зарплата неприемлемо маленькая. Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия, и мы им платим по 15 -20 тысяч гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность», - заявил министр.

Милованов убежден, что министр должен получать от 5 до 10 тысяч долларов.

«Я работаю каждый день, обычно с девяти или восьми утра. Еду - не ранее десяти вечера, иногда - в час ночи. Последние две недели пытаюсь так планировать, чтобы в пятницу и субботу не было встреч и чтобы в неделю было, по крайней мере, по одному выходному дню», - рассказал министр.

По его словам, такой график – ненормален.

«Работать сто часов в неделю, конечно, можно, но выходные нужны обязательно, иначе это может сказаться на качестве принятия решений. Поэтому три месяца работы в «турборежиме» прошли. Задача на следующие месяц или два - выйти на более стабильный режим работы. Заместителей это тоже касается: я хотел бы, чтобы они шли домой в восемь, например, или в идеале, в шесть. Лучше приходить раньше, чем работать до позднего вечера», - считает Милованов.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.

Милованов сообщил, что заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства составляет в среднем более 31 тыс. грн в месяц.

СМИ сообщили, что Милованову выписана премия в размере 1630% или 236 тысяч гривен.