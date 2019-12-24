По меньшей мере 15 народных депутатов за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году 45 раз осуществили неперсональное голосование, сообщает общественное движение «Чесно».

Движение «Честно» и другие журналисты фиксировали кнопкодавов во время голосований по восьми законопроектам, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания.

Только 18 декабря удалось зафиксировать 20 фактов кнопкодавства. По данным движения, больше всего фактов неличного голосования зафиксировано у нардепов из фракции »Оппозиционная платформа - за жизнь» - 27.

Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев. Четыре нардепа-мажоритарщика из вновь созданной депутатской группы «Доверие» кнопкодавили 8 раз. В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов - Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Хорват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».