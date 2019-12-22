Национальный банк Украины в течение недели 16-21 декабря купил на межбанковском валютном рынке валюты на $564,6 млн, что на 23% превышает объемы прошлой недели ($424,1 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в воскресенье, 22 декабря.

По данным регулятора, покупки валюты на этой неделе были рекордными с начала нынешнего года. Ранее крупнейшей была покупка валюты в конце июля – $510 млн.

Нацбанк не продает валюту на межбанке уже девять недель подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $6940,6 млрд и продал лишь на $479,23 млн.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $6461,37 млрд.

Напомним, НБУ ввел в обращение новую банкноту и монету.