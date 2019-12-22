Поездки в Россию на основании загранпаспорта позволит ускорить пересечение границы и облегчит работу украинским консулам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.

По его словам, цифровая база данных с биометрическими паспортами — это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

«Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой „книжечки“ — это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами — это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов», — заявил Пристайко.

Он добавил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить ухода от ответственности в России должников по алиментам лиц, нарушивших украинское законодательство.

Починаючи з 1 березня, порядок виїзду до РФ буде вдосконалено: після 1 березня - менше черг, швидший контроль, надійніша подорож. Мій коментар. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 21 декабря 2019 г.

«Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», — отметил министр.

Напомним, что с 1 марта 2020 года пересечение украинской границы с Россией будет осуществляться только на основании загранпаспорта.