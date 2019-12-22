также в разделеОбщество
На Донбассе боевики совершили шесть обстрелов 8
Во время обысков в спортклубе «5 элемент» ГБР выявило скрытые камеры 19
НАБУ объявило о подозрении директору ГП Безпека 19
Названы причины пожара в одесском колледже 72
После пожара в колледже уволили руководство ГСЧС в Одесской области 18
На Донбассе применили лазерное оружие 95
20 декабря. Картина дня 36
Бунт в Кропивницком СИЗО: найден тайник с запрещенными предметами 28
Суд вынес приговор боевику, пытавшемуся взорвать мост на Харьковщине 24
Полицейский требовал взятку у 23-летней коллеги, шантажируя ее непристойным поведением 59
Полиция заявила о закрытии 5300 незаконных игорных заведений 36
На выходных в Украине будет тепло и дождливо 33
Минсоцполитики отрицает массовый сбой системы монетизации льгот 43
В суде по Кузьменко произошла потасовка, подозреваемую отвезли в СИЗО 43
Третий экс-нардеп брал компенсацию за жилье, живя в своей квартире 61
МВД заявило о компромиссе с владельцами евроблях 67
Скандал с обстрелом якобы военной техники под Киевом получил продолжение 58
Сотруднику СБУ, который в ДТП покалечил 3 человек, сообщили о подозрении 31

Поездки в Россию на основании загранпаспорта позволит ускорить пересечение границы и облегчит работу украинским консулам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в своем Twitter.

По его словам, цифровая база данных с биометрическими паспортами — это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

«Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой „книжечки“ — это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами — это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов», — заявил Пристайко.

Он добавил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить ухода от ответственности в России должников по алиментам лиц, нарушивших украинское законодательство.

«Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем», — отметил министр.

Напомним, что с 1 марта 2020 года пересечение украинской границы с Россией будет осуществляться только на основании загранпаспорта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2726 грн.
15
Теги