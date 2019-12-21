В Киеве на мосту Патона и на Южном мосту завершили ремонтные работы, и движение полностью восстановили.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«Столичные дорожники ликвидировали проседания на мосту, под которым обнаружили повреждения плиты автопроезда. Для ее восстановления использовали бетон с улучшенными качествами», — говорится в сообщении.

Работы продолжались круглосуточно и должны были завершиться 23 декабря, но их удалось завершить раньше.

Также работы закончились и на Южном мосту, где транспортное движение также восстановлено.

Напомним, в Киеве из-за аварийного проседания ограничили движение по мосту Патона.