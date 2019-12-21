В Киеве на мосту Патона и на Южном мосту завершили ремонтные работы, и движение полностью восстановили.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«Столичные дорожники ликвидировали проседания на мосту, под которым обнаружили повреждения плиты автопроезда. Для ее восстановления использовали бетон с улучшенными качествами», — говорится в сообщении.
Работы продолжались круглосуточно и должны были завершиться 23 декабря, но их удалось завершить раньше.
Также работы закончились и на Южном мосту, где транспортное движение также восстановлено.
Напомним, в Киеве из-за аварийного проседания ограничили движение по мосту Патона.
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