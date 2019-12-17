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Движение по мосту Патона в Киеве ограничат из-за аварийного проседания покрытия, сообщает пресс-служба Киевавтодора.

«На мосту им. Патона обнаружено аварийное проседания покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение ограничат по одной полосе с 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря.

«Работы будет выполнять круглосуточно. И по возможности восстановим движение по всем полосам раньше. Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега)», – сказано в сообщении.
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