Министерство внутренних дел и общественная организация «АвтоЕвроСила» достигли компромисса в вопросах растаможки авто, сообщает пресс-служба МВД.

Сегодня, 20 декабря, состоялось совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, председателя общественной организации «Автоевросила» Олега Ярошевича и представителей полиции.

Участники «АвтоЕвроСилы» устроили акцию под стенами правительства с просьбой рассмотреть два законопроекта - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза № 2342 и проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №2345.

Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году – 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной Раде.

«Благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто. До принятия новых законов, полиция штрафовать не будет», - заверили в МВД.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481», которым до 31 декабря 2019 года отложены штрафы за нарушение законно о возе авто с иностранной регистрацией.