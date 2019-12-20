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Учение Церкви не дает ответа на вопрос о том, что уготовано справедливым и милосердным Богом для младенцев, умерших без крещения.

Фото из открытых источников

Как сообщает Патриархия.ру, об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви, комментируя возникший в церковной среде вопрос относительно поминовения некрещенных младенцев за богослужениями, на панихидах и литиях.

«Никакого чина отпевания некрещенных младенцев не существует. В прошлом году Священным Синодом было благословлено к употреблению «Последование о усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения». Это последование содержит в основном молитвы об утешении скорбящих родственников умершего младенца, а также две фразы, в которых мы просим о благой участи для младенца», - напомнил Патриарх.

По словам Патриарха, Церковь не знает, в чем состоит загробная участь младенцев, не принявших Крещения.

«Одобренный чин не открывает возможность поминовения младенцев, умерших без Святого Крещения, за Божественной литургией, на панихидах и заупокойных литиях», - сказал Патриарх.
ForUm

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