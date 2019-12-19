Участникам российской блатной группы «Воровайки» запретил въезд в Украину, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы «Воровайки». Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане. Решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», – сказано в сообщении.

Напомним, российская группа, выступающая в жанре шансона и имеющая в своем репертуаре антиукраинские песни, анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца – в феврале 2020 г.

После этого в соцсетях поднялась огромная волна возмущения, в частности, песней «Хохлы».

Позже в Украине отменили концерты группы.