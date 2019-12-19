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Станция столичного метрополитена «Площадь Льва Толстого» возобновила работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба Киевского метро.

«Станцию «Площадь Льва Толстого» + пересадку открыли на вход и выход. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме», – сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали на вход, выход и пересадку станция «Площадь Льва Толстого».
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