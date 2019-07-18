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За значительные недостатки в работе 17 июля был отстранен от исполнения обязанностей руководитель Укртрансбезопасности Михаил Ноняк.

Об этом на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Украина ежегодно тратит 4 млрд гривен на дороги, а дорог нет. Они становятся все хуже и хуже. Именно из-за отсутствия должного контроля, несоблюдения установленных норм веса автотранспорта и поборы со стороны работников этой государственной службы», - отметил он.

 
ForUm

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