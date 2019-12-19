Президент РФ Владимир Путин считает, что Украина и Россия смогут договориться по транзиту газа в Европу. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, будет ли «газовая война» с начала следующего года, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике или как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормально ресурс, и наши потребители в Европе чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями», - сказал Путин.



Он отметил, что в случае заключения нового контракта на транзит через Украину и даже после его истечения Россия не намерена отказываться от украинского маршрута.

По его словам, маршрут через Украину длиннее, чем по дну Балтийского моря, но его выгодно использовать для поставок в центральную и южную Европу. «Мы готовы его сохранить, мы готовы были бы поставлять газ в Украину со скидкой 20-25%», - добавил Путин.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему после 1 января 2020 продолжатся. Также чиновник не исключил наступления «газовой войны».