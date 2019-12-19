В Министерстве финансов заверили, что все защищенные расходы из государственного бюджета финансируются в обычном режиме.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя появление в СМИ поручения о временном прекращении финансирования незащищенных расходов.

«Для всех экспертов, и тех, которые знают, и тех, которые почему-то забыли, что такие меры Минфин и ответственные распорядители делают ежегодно для обеспечения соблюдения всех бюджетных показателей – как по маякам дефицита, так и по другим параметрам, при этом обеспечивая, что все расходы соответствуют критериям эффективности и паспортам бюджетных программ. До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в ГКСУ и на них открыты ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно, каждый год именно вторая половина декабря - это время попыток множества «переключателей скоростей» из программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальные «осваиваемых» денежных средств и кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года», - написала она в Facebook.

Министр подтвердила, что за 11 месяцев есть недовыполнение по ряду доходов по объективным причинам: неуплаты государственными компаниями 10 млрд грн дивидендов, принятые предыдущей ВР после бюджета льготы на оборудование для альтернативной энергетики, которое стоило бюджету 9,6 млрд грн, изменения макропоказателей в результате падение цены на газ и более сильный курс.

«Поэтому еще раз: все защищенные расходы финансируются в обычном режиме, все незащищенные расходы 11 месяцев тоже было полностью открыто к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не подано ни одного документа или даже не проведено тендеров. Все важные переброски - финансирование Охматдета, дополнительные зарплаты шахтерам, все расходы на безопасность и оборону - будут профинансированы», - заверила министр.

По словам Маркаровой, министерство пересматривает с распорядителями исключительно «экзотические запросы». «По результатам года сделаем рейтинг самых ярких из них», - пообещала она.

Для сравнения министр отметила, что в прошлом году не было профинансировано 21,7 млрд грн расходов.

По данным СМИ, премьер-министр Алексей Гончарук 17 декабря поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов общего фонда госбюджета до конца года. Речь идет о незащищенных расходах: расходах развития, на ремонт и строительство и тому подобное.