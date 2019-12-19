Президент РФ Владимир Путин видит позитивные изменения в урегулировании конфликта на Донбассе, считает целесообразным продолжение переговоров в «нормандском формате» и допускает, что в марте состоится новая встреча «четверки».

Об этом он заявил на большой пресс-конференции в Москве, сообщает Интерфакс.

Ключевым пунктом «минских договоренностей» он назвал принятие Украиной закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса.

Он напомнил, что такой закон уже принят и недавно был продлен на год, однако этого недостаточно.

Отведение сил в ключевых пунктах линии соприкосновения Путин считает позитивным моментом, но он считает ошибкой отказ Киева отводить силы по всей протяженности этой линии. Позитивно сокращение обстрелов, но плохо то, что они сохраняются, добавил он.

Положительно он расценивает и то, что слово «урегулирование» не исчезло из риторики Киева, но при этом он отмечает отсутствие прямого диалога с представителями Донбасса.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.