также в разделеОбщество
17 декабря. Картина дня 18
СБУ разоблачила женщину, способствовавшую издевательствам над украинским пленными 35
Генерал Марченко вышел из СИЗО 31
СБУ: Осуждены руководители «Украинской народной армии» 37
Архиепископ Климент приостановил голодовку 29
Адвокат: Кузьменко подавлена и ей кажется, что это страшный сон 31
Кулик отсудил у ГПУ более миллиона гривен 41
Глава Минюста: Эпоха рейдерства закончилась 34
ГБР задержало следователя полиции, которая требовала взятку 35
В организации покушения на Соболева подозревают 25-летнего россиянина 53
Экс-глава Пенитенциарной службы сообщил о бунте в СИЗО Кропивницкого 366
Замглавы Минздрава уходит в отставку 44
На тестирование «Дии» зарегистрировались более 58 тысяч украинцев 65
Из Минздрава уволился третий топ-менеджер 81
Антоненко передал записку: Я не причастен к убийству Шеремета 84
Дело Майдана: Бывшему главе райсуда Киева сообщили о подозрении 24
Полиция задержала банду, в которую входил депутат, за вымогательство $860 тысяч 25
Командование ССО: Антоненко был в зоне ООС как музыкант 45

Детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014 - октябрь 2018 бывший народный избранник незаконно получил из госбюджета компенсацию расходов на наем номера в гостинице «Киев» в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установили следователи, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 по публикациям в СМИ.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о бывшем нардепе от политической партии «Оппозиционный блок»" Дмитрие Колесникове.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2705 грн.
29
Теги