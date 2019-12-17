Детективы Национального бюро по согласованию прокуроров САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014 - октябрь 2018 бывший народный избранник незаконно получил из госбюджета компенсацию расходов на наем номера в гостинице «Киев» в сумме 738,74 тыс. грн якобы потому, что не имел собственного жилья в столице. Однако, как установили следователи, на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 по публикациям в СМИ.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о бывшем нардепе от политической партии «Оппозиционный блок»" Дмитрие Колесникове.