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17 декабря. Картина дня 66

В 2020-2021 учебном году правительство введет в тестовом режиме электронные билеты для учеников и студентов. Соответствующее решение принято сегодня, 18 декабря, на заседании правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина..

Воспользоваться ими будет можно будет через мобильное приложение «Дия», который работает в бета-версии.

«Такие е-документы будут подтверждением статуса студента или ученика, а также будут хранить соответствующие права на льготы. Бумажные документы продолжают действовать», - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки должны технически обеспечить возможность формирования электронных билетов.

Е-студенческий и е-ученический билеты предоставляют все права на льготы, которые имеют учащиеся и студенты.

Напомним, 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения «Дия».
ForUm

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