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В Русской Православной Церкви назвали «правовым беспределом» захват Свято-Димитриевского храма Украинской Православной Церкви в селе Пробойновка на Ивано-Франковщине.

Фото: Правмир

Об этом сказал заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщают «РИА Новости».

«Рассматриваем любые акты насилия против канонической Украинской Православной Церкви как проявления правового беспредела, направленного не только против верующих крупнейшей религиозной общины Украины, но и против авторитета государственной власти, декларировавшей невмешательство в дела религиозных организаций», - сказал Вахтанг Кипшидзе.

Как сообщалось, в селе Пробойновка 15 декабря группа неизвестных лиц, которые представились как «воины АТО», захватили Свято-Димитриевский храм Украинской Православной Церкви.

В марте при поддержке главы сельского совета села Пробойновка Верховинского района было проведено собрание села, на котором приняли решение о переходе общины храма УПЦ в ПЦУ. На собрании настоятель храма и прихожане, представители религиозной общины УПЦ, отсутствовали.

Никакой юридической силы собрание жителей села (территориальной общины — ред.), не имели. Вместе с тем это не помешало организаторам «перехода» с протоколом собрания и соответствующими документами обратиться в Ивано-Франковскую областную государственную администрацию с просьбой перерегистрировать общину храма, изменив юрисдикцию на ПЦУ.

Государственный регистратор ОГА внес сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, которыми изменил полное наименование, учредительные документы и подчинение религиозной общины Свято-Димитриевского храма.
ForUm

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