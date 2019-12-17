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Генеральный директор Государственного учреждения «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» Владимир Курпита уволился.

«Наконец это случилось. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эта неделя моя последняя», - сообщил он в Facebook.

Курпита уточнил, что основная причина решения «отсутствие диалога по дальнейшему месту Центра и его роли как координирующей структуры Общественного здоровья», передает Украинская правда Жизнь.

«Два последних года мы фокусировались на повышении ответственности граждан и местных властей за здоровье, поскольку общественное здоровье должно базироваться на постоянном диалоге между ключевыми игроками и секторами экономики, которые влияют на здоровье. Зато озвучено желание создать сеть учреждений контроля за заболеваниями и развивать одновременно региональные центры общественного здоровья. Мне кажется, что это двойная трактовка – ошибочна. Поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы», - отметил чиновник.

Ранее, 6 декабря, о своем намерении уволиться с Минздрава объявила также руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко.

Она уйдет из Министерства здравоохранения практически со всей своей командой. Речь о почти 10 сотрудниках.

Литовченко объяснила свое решение различиями в ценностях и отсутствием стратегического видения у новой политической команды.

Еще раньше, 25 ноября, с этим же формулировкой заявление на увольнение написал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Его отставку уже приняло правительство.
ForUm

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