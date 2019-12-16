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В последние годы наблюдается последовательный и поступательный процесс дехристианизации Европы.

Фото: Фома

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион, комментируя данные организации «Open doors», свидетельствующие о том, что в мире растет число христиан, подвергающихся дискриминации, сообщает «Фома».

«Иисус Христос предупреждал Своих учеников о том, что они будут гонимы, и это предупреждение распространяется на все времена, оно сбывалось как пророчество практически во все эпохи существования христианства на этой земле», – напомнил митрополит.

В Европе было зафиксировано 350 случаев дискриминации христиан.

Говоря об этой ситуации, митрополит Иларион засвидетельствовал: «С одной стороны, мы наблюдаем в общемировом масштабе постоянный рост числа христиан, и христианство – это самая быстрорастущая конфессия. С другой стороны, в Европе мы видим постепенное уменьшение числа христиан, особенно христиан практикующих».

По мнению владыки Илариона, процесс дехристианизации европейской жизни связан во многом с практически повсеместным введением в Западной Европе правил политической корректности.

«Эти правила, по сути, запрещают христианам присутствовать в публичном пространстве. Христиане оказываются в гетто, а воинствующий атеизм или воинствующий секуляризм проявляют себя все чаще и чаще», – отметил митрополит.

Как напомнил владыка, большая часть зафиксированных организацией «Open doors» случаев дискриминации людей, исповедующих христианство, связана именно с публичным проявлением христианской веры.

«Казалось бы, такая незначительная деталь: женщина-христианка носит крестик, и крестик этот оказался кому-то виден. И вот на нее пожаловались, ее увольняют с работы, потому что она, видите ли, нарушила правила толерантности. Кому она повредила своим крестиком? Но уже были случаи, когда, например, стюардесса авиакомпании была уволена только за то, что она носила на шее крест», – констатировал представитель Церкви.
ForUm

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