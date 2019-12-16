Холдинговая компания «Киевгорстрой» использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании «Укрбуд девелопмент».

Об этом заявил президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир на пресс-конференции, сообщает «Экономическая правда».

«За последние 10 лет у КГС накопилась нераспределенная прибыль. В то же самое время мы полагаемся на поддержку государства, КГГА, Кабинета министров и одновременно начали вести переговоры с государственными банками о кредитовании для завершения данного процесса. Мы еще не знаем, как это будет происходить», – заявил он.

Кушнир уточнил, что из государственного бюджета деньги на строительные работы выделяться не будут.

«Я думаю, что это будут какие-то коммерческие займы для того, чтобы запустить работу предприятий и за счет будущей прибыли закрывать затраты», – добавил Кушнир.

Он уверил, что перекрестного финансирования строительных работ за счет средств инвесторов «Киевгорстроя» не будет.

«Инвесторы «Киевгорстроя» никоим образом не будут обижены. Денежные средства этих инвесторов будут направлены только на их жилищные комплексы», – заявил Кушнир.

Основным акционером ЧАО «ХК «Киевгорстрой» является Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год общество получило 27,663 млн грн чистой прибыли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что все недострои «Укрбуда» будут завершены компанией «Киевгорстрой».

Ранее сообщалось, что государственная корпорация «Укрбуд» остановила строительные работы на большинстве своих объектов. Без жилья рискуют остаться более 13 тысяч инвесторов. Это в шесть раз больше, чем было в мошеннической схеме «Элита-Центр».