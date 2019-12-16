В пятницу, 20 декабря, во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде планируется заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко по подготовке к следующему «нормандскому саммиту», запланированному через 4 месяца.

С таким предложением на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента выступила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, сообщает УНИАН.

По ее словам, после «нормандского саммита», который состоялся 9 декабря в Париже, «было сказано, что в течение 4 месяцев Украина должна подготовиться к следующему саммиту». Геращенко отметила, что речь идет о необходимости принятия ряда законов. «Какие законы? Об этом никто не знает, и получается, что потом в турборежиме будут представлены законы об амнистии, о «формуле Штайнмайера» так называемой, где будут закреплены на постоянной основе...»

На этом ее прервали, поскольку закончилось время для выступления. Позже представители других фракций поддержали предложение заслушать именно министра иностранных дел во время Часа вопросов к правительству в ВР.



Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.