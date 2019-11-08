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Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет попросил предоставить ему государственную охрану. Об этом он написал в Facebook.

«Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану. Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике», – отметил он.

Дубилет подчеркнул, что сейчас вокруг него появились две зоны напряжения. «Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это - огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд грн в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать», – сообдил министр.

«Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственным органам, предприятиям, учреждениям. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию», – отметил он.

«Эх, еще недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое. Но я надеюсь, что это явление временное», – подытожид Дубилет.
ForUm

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