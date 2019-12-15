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Нового главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции могут объявить 16 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского представительства Transparency International.

Отмечается, что собеседования с кандидатами на должность, которых было восемь, состоялись 13-14 декабря.

Так, на должность руководителя НАПК претендуют:

  • заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин;

  • глава правления ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрий Булах;

  • директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко;

  • прокурор департамента надзора за соблюдением законов ГПУ Александр Новиков;

  • руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цивинский;

  • антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности «присоединяйся!» (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков;

  • профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк;

  • руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратится в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного вмешательства сотрудников агентства в Реестр деклараций.
ForUm

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