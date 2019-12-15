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Королева Великобритании Елизавета II представит в четверг, 20 декабря, законодательную повестку дня премьер-министра Бориса Джонсона после его победы на выборах. Об этом передает Reuters.

Повестка Королевы используется для подробного описания всех законопроектов, которые правительство планирует принять в предстоящем году.

Офис Джонсона заявил, что речь Королевы обеспечит выполнение планов, которые королева наметила в октябре, с некоторыми дополнениями для укрепления системы правосудия и закрепления в законе многолетнего соглашения о финансировании государством Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Однако главным приоритетом нового правительства станет окончательное одобрение парламентом законопроекта о выходе Великобритании из Европейского союза. Джонсон заявил недавно, что Британия покинет ЕС 31 января.

Напомним, Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном победила на внеочередных выборах и получила убедительное большинство в Палате общин.
ForUm

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