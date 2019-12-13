Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном победила на внеочередных выборах и получила убедительное большинство в Палате общин, сообщает Укринформ.

«Мы получили мощный мандат воплотить Brexit», - заявил Джонсон в речи после победы в округе. Он пообещал «объединить страну и сосредоточить внимание на приоритетах британского народа».

После официального установления результата в 637 округах Консервативная партия улучшила свой результат на 46 мест и имеет 355 голоса. Зато их главные конкуренты — Лейбористская партия — потеряли 58 мест и имеют всего 202 голосов.

Либерально-демократическая партия получила 10 (-1) мандатов, а Шотландская национальная партия - 48 (+13).

Все 650 депутатов Палаты общин в Великобритании избираются в одномандатных округах в один тур. Для победы хватает преимущества хотя бы в один голос.