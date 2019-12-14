Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что смог собрать много важной информации во время поездки в Украину.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Он сообщил, что сразу по приезду домой он пообщался с Дональдом Трампом и отметил, что смог получить «больше информации, чем можно себе представить».
4 декабря стало известно о внезапном прибытии Джулиани в Киев.
Тут он встретился с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, а также с народным депутатом от Слуги народа Александром Дубинским.
Американские СМИ называют Джулиани важным фигурантом дела об импичменте — якобы он выполнял поручения Трампа, касающиеся незаконно давления на Украину.
Напомним, Коболев дал показания прокурорам США по делу Джулиани.
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