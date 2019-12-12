Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что начала получать СМС с угрозами. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром «митингующие» у дома стараются препятствовать моему выезду на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто. А вчера в 17:19 с неизвестного номера на свой мобильный я получила СМС с угрозами. После этого вечером приехала полиция с саперами, потому что получили сообщение о заминировании соседнего дома. Оно оказалось ложным, но, кажется, тот, кто сообщал о нем, просто ошибся адресом», – написала она.

Рожкова подчеркнула, что воспринимает эти угрозы как реальные, связанные с выполнением служебных обязанностей в должности первого заместителя председателя НБУ. «Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны «митингующих», вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается», – заявила она.

«Но если кто-то думает, что таким образом можно заставить нас «откатить» реформу финансового сектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается. Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства. И вот вам небольшой тизер нашей работы в этом направлении», – подытожила Рожкова.

Ранее в полиции сообщили, что должностное лицо Национального банка Украины получило на телефон сообщение с угрозами. По данному факту начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством), ч. 1 ст. 195 (Угроза уничтожения имущества) и ч. 1 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг).

Напомним, правление Национального банка Украины заявило о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским.

25 ноября митингующие возле Национального банка пытались прорваться в здание учреждения. В митинге участвовали работники с предприятий олигарха Игоря Коломойского.

Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, продолжающиеся под зданием учреждения, проплачены.

Первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что к давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц регулятора и их семей.