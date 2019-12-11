Помощник президента РФ Владислав Сурков не считает трудными переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже и называет фантазиями высказывания главы МВД Украины Арсена Авакова в свой адрес.

Сурков, комментируя высказывание Авакова, обратил внимание, что того на переговорах не было, пишет Интерфакс.

«Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими. Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом. Он говорит, что его - цитирую – «близко не подпустили» к переговорам», - пояснил Сурков.

Ранее министр внутренних дел Украины сказал журналистам, что на саммите в Париже у Суркова якобы сдали нервы во время обсуждения вопроса контроля над границей с РФ.