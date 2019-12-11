Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал «Слуга народа», в главной роли в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

«Он не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел «Слугу народа», и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении начнет показ сериала «Слуга народа».

Песков признался, что даже не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал. «ТНТ - это частный канал, никак не государственный, и для того, чтобы показывать какой-то сериал, никакого разрешения у Кремля получать не нужно», - отметил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, «тут главное - приобрести сериал, соблюдать все авторские права».