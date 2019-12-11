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11 освобожденных узников Кремля отправились на реабилитацию и отдых в Латвию, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Перед поездкой группа бывших пленников, среди которых и те, которые освобождены и вернулись домой 7 сентября этого года, собралась в Латвийском посольстве для встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом, министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаной Колядой.

«Мы очень хорошо понимаем вас и вашу борьбу, поэтому мы так охотно поддерживаем вас. В программе вашего пребывания в Латвии не только реабилитации, но и встречи и общения с нашими чиновниками и школьниками. Я убежден, что вы сможете рассказать им о событиях в Украине, о борьбе своего народа», - отметил посол.

«Мы уже внесли изменения в постановление и теперь сможем оказывать денежную помощь на правовую поддержку семьям незаконно лишенных свободы ежегодно, пока их близкие находятся в заключении. Также подготовлен законопроект о социальной защите лиц, лишенных свободы, который вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде. И прямо сейчас, не дожидаясь нового закона, мы вносим изменения в наши нормативные правовые акты, чтобы максимально обеспечивать потребности тех, кто вернулся из плена и тех, кто еще не смог вернуться домой», - рассказала министр.

Эдем Бекиров и Павел Гриб, в знак благодарности за внимание и помощь политзаключенным со стороны Латвии подарили послу сувениры: книгу и собственную картину.

Группа бывших пленников Кремля проведет в Латвии 12 дней.

7 сентября состоялся обмен пленными в формате «35 на 35». В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждался вопрос следующего этапа освобождения пленных.
ForUm

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