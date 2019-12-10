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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о перезагрузке Госбюро расследований.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2116 на сайте Рады.

Документом перезапускается ведомство, что означает увольнение директора ГБР Романа Трубы и его заместителей, передают Українські Новини.

Бюро определяется как правоохранительный орган, а не центральный орган исполнительной власти, где устанавливается исключительно единоличная форма правления, не совмещенная с коллегиальной в отдельных полномочиях.

Согласно закону, директор бюро назначается президентом по представлению конкурсной комиссии и увольняется президентом; также он будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями.

При этом директор сможет самостоятельно назначать по результатам открытого конкурса до 3 заместителей, которые будут его заменять.

В документе также предусмотрена возможность перевода сотрудников рамках Госбюро на равнозначные должности и должности ниже.

Кроме этого, после вступления закона в силу следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены в ГБР без конкурса, если они проводили досудебное расследование или осуществляли процессуальное руководство (не менее 4 месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) в уголовных производствах по событиям в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года (дела Майдана), подлежащих передаче по подследственности в ГБР, но не позднее 11 января 2020 года.

Также Рада по результатам рассмотрения отчета директора ГБР о результатах деятельности этого органа за год может признать его работу удовлетворительной или неудовлетворительной.

Признание работы неудовлетворительной является основанием для увольнения директора ГБР.

По словам председателя комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, в течение 5 дней со дня вступления закона в силу (документ вступает в силу на следующий день после его опубликования) президент назначает исполняющего обязанности директора ГБР на срок до 3 месяцев, а в течение 90 дней со дня вступления закона в силу или 60 дней со дня формирования конкурсной комиссии избирается директор Госбюро.

Напомним, Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении 3 декабря.
ForUm

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