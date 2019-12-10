Глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык приказал отстранить от выполнения должностных обязанностей руководителей и заместителей руководителей главных управлений Госгеокадастра в областях и г. Киеве с целью комплексной проверки работы органа, сообщает пресс-служба КМУ.

В частности, проверка будет проводиться в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018-2019 годов.

Напомним, Кабинет Министров поручил руководителю Госгеокадастра Денису Башлыку отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений от работы.