Кабинет Министров поручил недавно назначенному руководителю Госгеокадастра Денису Башлыку «отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений от работы». Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, передает 112 Украина.

«Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины провести в месячный срок комплексную проверку работы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ее территориальных органов, в том числе в части соблюдения требований законодательства во время распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений относительно продления (возобновления) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018–2019 годов», - написал чиновник.

Министр добавил, что правительство поручило Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на период проведения проверки отстранить от исполнения должностных обязанностей руководителей и заместителей руководителей главных управлений Госгеокадастра в областях и в Киеве.

«Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подать Кабинету министров информацию о результатах проверки в двухнедельный срок со дня ее завершения», - подчеркнул Милованов.