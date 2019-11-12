По итогам октября инфляция в Украине замедлилась до 6,5% в годовом измерении, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Инфляция в Украине продолжает замедляться. По итогам октября она составляла 6,5% в годовом измерении, что соответствует ожиданиям Национального банка», – говорится в сообщении.

Среди главных факторов дальнейшего замедления инфляции регулятор называет жесткую монетарную политику НБУ, которая поддерживает благоприятную ситуацию на валютном рынке, удешевление энергоносителей на мировых рынках, а также улучшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

«В общем крепкий курс гривни и падение мировых цен на энергоресурсы, даже несмотря на сужение предложения отдельных продуктов питания и расширение потребительского спроса, способствуют дальнейшему замедлению роста цен до цели 5% в 2020 году», – подчеркнули в Нацбанке.

Напомним, НБУ прогнозирует замедление инфляции до 5% в 2020-2021 годах.