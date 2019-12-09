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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

В официальной резиденции президента Франции глава Украинского государства будет иметь ряд двусторонних встреч. Также здесь состоится встреча четырех лидеров стран - участниц «нормандского формата»: президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина. Главный вопрос на повестке дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

После завершения саммита будет подготовлено коммюнике. Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.

Напомним, лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря на саммит в «нормандском формате», где обсудят урегулирование конфликта на Донбассе. Переговоры пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

Планируется, что «нормандская встреча» завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.
ForUm

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