Порядка 125 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей получили гражданство России с апреля 2019 года, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение гражданство, рассказал Колокольцев, сообщает Интерфакс.

Он уточнил, что количество принятых по госпрограмме соотечественников осталось на уровне 2018 года. «За десять месяцев текущего года в Россию прибыло и поставлено на учет почти 92,5 тысячи человек. Положительная динамика сохраняется в Приволжском, Уральском и, что особенно важно, - Дальневосточном федеральных округах. На сегодняшний день соотечественников принимают 76 субъектов, к началу будущего года их станет уже 80»,- сказал министр.

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.