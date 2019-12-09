На саммите «нормандской четверки» в Париже будет обсуждаться «формула Штайнмайера», сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Это будет частью переговоров в Париже», - сказала она, передает Интерфакс.

По ее словам, речь пойдет о том, возможно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно.

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) впервые за более чем три года соберутся 9 декабря на саммит в «нормандском формате», где обсудят урегулирование конфликта на Донбассе. Переговоры пройдут в официальной резиденции французского лидера в Елисейском дворце.

Планируется, что «нормандская встреча» завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Путин и Зеленский проведут отдельную встречу после саммита.