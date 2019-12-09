В Киеве заработал «телефон доверия» для противодействия домашнему насилию. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда в Facebook.

По ее словам, за первые 7 дней по «телефону доверия» обратились 136 киевлян.

«Каждый день — до 20-ти звонков. Как показала работа в тестовом режиме, для предупреждения домашнего насилия очень важна работа кризисных психологов. Даже самые лучшие тренинги не могут предусмотреть все ситуации в семьях. Несколько дней назад одна из наших психологов 45 минут успокаивала мужчину, решившего уйти из жизни... Был еще один ночной суицидальный звонок, остальные – советы, консультации. В итоге два психолога уволились, потому что «не готовы тратить кучу нервов за 7 тысяч гривен», - отметила Хонда.

После тестирования люди будут активнее обращаться за помощью на номер 15 00.

«Мы ищем подготовленных специалистов и возможности увеличить им заработную плату. Киевский городской центр работы с женщинами - открыт для предложений», - резюмировала чиновница.