Договоренность Украины с Международным валютным фондом по трехлетней программе откроет путь для получения макрофинансовой помощи Евросоюза.

Об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.

«Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС», — написал Маасикас.

Напомним, вечером 7 декабря в ходе телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества между Украиной и МВФ.