Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране при создании союза с РФ нужны равные экономические условия для предприятий.

Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы были равные условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и предприятия-конкуренты должны иметь такую же цену », - сказал Лукашенко.

По его словам, на встрече стороны имели целью «проанализировать ход нашего анализа договора».

«Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо», - сказал белорусский глава, добавив, что иначе не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

Накануне Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и вести страну в состав РФ. В Минске сегодня проходят акции против интеграции Беларуси с Россией.