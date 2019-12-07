Государственный секретарь США Майк Помпео встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым после проведения Нормандского саммита в Париже.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам двух собеседников издания, на вторник, 10 декабря, у Помпео запланированы переговоры с Лавровым, после — совместная пресс-конференция.

Ранее о поездке Лаврова в США писали российские СМИ. На встрече Помпео обсудит с главой российского МИД вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы, связанные с напряженными отношениями США и России. Впрочем, разговор будет омрачен процедурами импичмента, а также докладом Пентагона о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должен состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.