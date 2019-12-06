В четверг, 5 декабря, оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Харьковской области задержали «вора в законе» по кличке «Миндия Гальский». В 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан «Гальские») получил статус «вора в законе», сообщает пресс-служба полиции.

«Миндия Гальский» прибыл в Харьков из РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей «деятельности». Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали «вора», тем самым помешали его планам. После проведения всех необходимых процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворении за пределы Украины с запретом въезда.

Надо отметить, что последний в криминальной среде является так называемым «крестным отцом» «вора в законе» известного как «Тенго Гальского (Питерского)». Тенго был задержан 14 ноября на трассе «Киев-Чоп» в Ривненской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны.

В ноябре работники Департамента стратегических расследований задержали трех влиятельных в криминальном мире «воров в законе». Сейчас «Дато Сфан», «Тенго Питерский» (он же - «Тенго Гальский») и «Лаша Очамчирский» по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.