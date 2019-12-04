В 14:18 пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован на площади 4000 кв. м, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 14:25, в результате пожара пострадали 14 человек, из них 6-ро пожарных.

Продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работают психологи ГосЧС, которые оказывают психологическую помощь пострадавшим студентам и родителям.

Сейчас к тушению привлечены 120 человек личного состава и 20 единиц техники.

Напомним, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, из них 4 пожарных. Одна из пострадавших от полученных травм скончалась больнице.