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Пенсионный фонд Украины в январе-октябре 2019 года направил на пенсионные выплаты 363,8 млрд грн, что на 67 млрд, или на 22,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что было назначено 369 тыс. новых пенсий и произведен перерасчет пенсий по заявленным для 249 тыс. работающих пенсионеров. По данным ПФУ, средняя пенсия по состоянию на октябрь 2019 года была равна 3019 грн 62 коп., тогда как в январе текущего года - 2645 грн 66 коп.

«Проведены масштабные перерасчеты пенсий с января, марта, апреля и июля текущего года, что обеспечило: увеличение среднего размера пенсионной выплаты с начала года на 374 грн или на 14,1%», - сказано в сообщении.

По данным Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в Украине составляет 11,3 млн.

Напомним, в Украине с 1 декабря выросли размер прожиточного минимума и минимальная пенсия. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 грн – до 2102 грн, минимальная пенсия – на 74 грн, до 1638 грн.


 
ForUm

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