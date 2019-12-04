Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пересказал содержание проекта решения саммита в «нормандском формате», который был согласован четырьмя государствами.

Об этом он заявил в общении с журналистами во время конференции NATO Engages в Лондоне, сообщает «Европейская правда».

Пристайко в очередной раз подчеркнул, что данный проект не является новым документом - он был согласован в начале осени, однако до сих пор именно он остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров. «Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита», - пояснил он, добавив, что речь идет не о финальном решении, а лишь о его проекте.

«Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он очень осторожный. На сегодняшний момент документ предусматривает фиксацию достижений», - добавил министр.

Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею всех на всех. Далее, лидеры требуют определить следующие участки для разминирования, и так дальше.

То есть очень короткий документ, в конце которого в проекте написано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив). Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств», - рассказал он

Пристайко также подчеркнул, что речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание минских договоренностей. «Это не будет Минск-3», - заявил он.

Напомним, встреча в формате «нормандской четверки» должна состояться 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Это будет первая встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Ключевой вопрос на повестке дня – решение конфликта на Донбассе.

Последний раз такая встреча на уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине. Ее участники признали, что прорыва в урегулировании конфликта на Донбассе тогда не удалось достичь.