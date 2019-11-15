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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на отрасль, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За принятие соответствующего проекта закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» относительно либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового» №2300 за основу проголосовали 293 народных депутата.

Законопроектом предлагается отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года, предоставить возможность субъектам хозяйствования любой формы осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Для защиты отечественного товаропроизводителя проектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом Министров Украины государственные предприятия.

Соответствующие изменения предлагается внести в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего».

 
ForUm

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