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В годовом отчете мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, каким был для него лично этот год.

«Когда жизнь насыщена и много событий, не все можешь и вспомнить. Я иногда смотрю фото и видео в телефоне и думаю - ого, сколько всего было! Традиционно, в январе был форум в Давосе, где мы были вместе с братом. После Давоса я повредил спину. Немного лечился... Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже... Соединенные Штаты. Лас-Вегас с чемпионами WBC, встречи в Вашингтоне», - рассказал Кличко.

Также он упомянул и о парламентских выборах, в которых партия «УДАР» не участвовала списком.

«Работа, работа и работа в Киеве... Новые объекты, встречи с киевлянами... Этот год добавил седины и морщин... Лишних 3 килограмма веса, из которых 2 я хочу сбросить!» - добавил он.

Мэр рассказал, что в этом году приобрел еще один велосипед и в целом проехал Киевом за 2019 на велотренировки 1700 километров.

«Иногда утром, когда просыпаюсь, - мои смарт-часы показывают не более 20 процентов жизненных сил... Но я встаю. Иду. И работаю. Потому что имею амбиции - мой город должен быть лучшим! И я не имею права на поражение – только победа! Наша. Общая! Мы вместе меняем свой город, свою страну!» - подчеркнул Кличко.

Напомним, 3 декабря Кличко отчитался о работе городской власти за год.
ForUm

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