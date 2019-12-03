В 2019 году Киев перевыполнил бюджет и получил более 60 млрд гривен поступлений, хотя предварительно планировали получить 57,5 млрд. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время отчета об итогах работы городской власти в 2019 году.

«Больше всего средств в этом году мы традиционно направили на социально-культурную сферу города. Сфера образования получила рекордные 18,6 млрд гривен. Здравоохранение - почти 11 млрд и социальная защита – 8,3 миллиарда гривен, - отметил мэр столицы. - 2019-й был непростым как для страны, так и для столицы. Но Киев продолжил преобразования и изменения. Наш город развивается, становится красивее и комфортнее», - сказал Кличко.

В следующем же году, как отметил мэр, бюджет столицы планируется тоже на уровне 57 млрд гривен. Из-за нововведений правительства часть финансирования отраслей - в частности, здравоохранения и социальной защиты населения, будут осуществлять профильные министерства. Также у города забирают более 2 миллиардов, которые столица планировала направить на крупные инфраструктурные объекты.

«Это будет год больших испытаний. Ибо все вы знаете, что, несмотря на заявленный курс на децентрализацию, городам и общинам урезали поступления в бюджеты. Это отразится и на бюджете столицы. В 2020-м мы планируем получить немного больше 57 млрд гривен, - отметил Кличко. - Впрочем, мы не собираемся останавливаться. И продолжим финансирование приоритетных для столицы направлений и воплощение запланированных проектов, меняющих Киев», - отметил Кличко.