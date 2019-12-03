Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов от «Слуги народа» Александра Кубракова и Алексея Кучера, сообщает пресс-служба ВР.
За прекращение полномочий Кубракова проголосовали 329 народных депутатов, в за Кучера – 338.
Напомним, Кубракова назначен на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Кучер назначен на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.
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