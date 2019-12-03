Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ему пока ничего неизвестно о задержании его соратника, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины. Об этом он написал в Telegram.

«Я не знаю, действительно есть ли уголовное производство или кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги – ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт к работе со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований», - заявил Труба.

«Меня так активно пытаются снять с должности, некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграм-канале, подмена законопроекта и даже анонс борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся», - резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили о задержании бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований.

НАБУ подтвердило эту информацию.

Игорь Щербина — экс-начальник главного следственного управления ГПУ в 2014—2015 годах. Труба был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.