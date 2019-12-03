также в разделеОбщество
Суд разрешил арестовать Жеваго 26
НАБУ подтверждает задержание «правой руки» Трубы 68
Объявился владелец затонувшего под Одессой танкера 26
«Правую руку» Трубы подозревают в получении $150 тысяч взятки 39
Киевского патрульного задержали за торговлю наркотиками 16
Украинцев предупредили об ухудшении погоды 28
Военный прокурор предполагает, что Матиосу кто-то «сливает» информацию 71
ГБР повторно вызовет Марусю Звиробий на допрос 18
«Крестный отец» контрабанды вышел из СИЗО 47
2 декабря. Картина дня 26
Нефедов: Более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни будут уволены 26
В Карпатах местами намело 50 см снега 12
«Правый сектор» опроверг причастность своих членов к покушению на Соболева 44
Руководство ГМС Одесчины подозревают в присвоении 900 тысяч 25
В «ДНР» хотят сделать русский единственным «государственным» 25
СБУ задержала в Одессе антиукраинского агитатора 38
В районе на Луганщине приостановили разминирование до весны 32
Суд отложил подготовительное заседание по иску Кличко против Кабмина 16

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ему пока ничего неизвестно о задержании его соратника, бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины. Об этом он написал в Telegram.

«Я не знаю, действительно есть ли уголовное производство или кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги – ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт к работе со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований», - заявил Труба.

«Меня так активно пытаются снять с должности, некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграм-канале, подмена законопроекта и даже анонс борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся», - резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили о задержании бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Госбюро расследований.

НАБУ подтвердило эту информацию.

Игорь Щербина — экс-начальник главного следственного управления ГПУ в 2014—2015 годах. Труба был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
34
Теги